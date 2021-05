Koziński: Lewica i Solidarna Polska. Żywoty równoległe (OPINIA)

Głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy było – poza wszystkim innym – także jasną deklaracją polityczną. Położeniem fundamentów pod następne wybory. To był jeden z powodów, dla którego wybuchło aż tyle emocji wokół ratyfikacji tego planu. W połowie kadencji trzeba było zająć stanowisko, które później będzie sporo ważyło w kampanii wyborczej. Jak w tej kwestii pozycjonowały się kolejne partie?

Mieć ciastko i zjeść ciastko

PiS zajął stanowisko najbardziej klasyczne – zresztą trudno, żeby było inaczej, skoro to desygnowany przez tę partię pomysł, a premier brał udział w negocjacjach unijnego porozumienia. Długo wydawało się, że zresztą w ten sam sposób zachowają się inne ugrupowania (poza Konfederacją). Jednak gdy Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jego Solidarna Polska będzie przeciw, strona opozycyjna ruszyła. Dostrzegła szansę na rozegranie rządu i postanowiła z niej skorzystać.

Tyle że cała materia jest nader skomplikowana. Trochę jak w tenisie przy grze w debla. Stara zasada mówi: jeśli nie masz pomysłu, jak zagrać piłkę, to uderz ją między rywali. Dokładnie taką piłką stał się dla opozycji Fundusz Odbudowy. Przecież główne filary funkcjonowania politycznego Platformy, Lewicy i PSL to mocny anty-PiS oraz jednoznaczny kurs prounijny. A teraz trzeba było to rozdzielić. Opozycja musiała zdecydować: czy złożyć proeuropejskość na ołtarzu anty-PiSu, czy zachować się odwrotnie.