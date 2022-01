Koziński: "Chaos totalny. Seria porażek PiS. A to dopiero początek roku" [OPINIA]

Urlop czy kropla przelewająca czarę

W chwilach takich kumulacji najczęściej powraca teoria "przykrywkowa" – czyli scenariusz zakładający, że jednym kryzysem próbuje się zatuszować inny kryzys, poważniejszy. Ale tym razem wydaje się, że to nie ten moment. Obóz władzy zdradza wszystkie cechy silnego wewnętrznego przesilenia. Jakby nagle każdy jego przedstawiciel uznał, że musi natychmiast wyrzucić z siebie wszystko to, co go boli, co go uwiera, co jest sprzeczne z jego postrzeganiem rzeczywistości – i nagle uzyskaliśmy ten efekt wszechobecnej kakofonii.