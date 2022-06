Kowalczyk o inflacji: Drugie półrocze może być jeszcze trudniejsze

- My w tej chwili musimy się bardzo mocno starać, żeby pomóc Ukrainie przetransportować zboże do krajów, które potrzebują zboża, czyli krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, bo gdy tam będzie istotny niedobór zboża, może to spowodować niedożywienie, głód i ceny na rynkach światowych będą szalały. Ale też grozi nam fala emigracji z powodu niedożywienia czy głodu. Stąd te nasze starania, aby to zboże pomóc Ukrainie przetransportować do krajów najbardziej potrzebujących - powiedział.