Pytony trafią na nasz stół? Badacze rekomendują hodowanie węży na potrzeby spożywcze

- Po przetworzeniu do wykorzystania nadawało się ok. 82 proc. żywej masy pytona, w tym wysokobiałkowe mięso do celów spożywczych, skóra oraz tłuszcz i żółć węża do celów leczniczych. W porównaniu do ssaków gady wytwarzają znacznie mniej gazów cieplarnianych, a ich układ trawienny nie produkuje prawie żadnych odpadów wodnych i znacznie mniej odpadów stałych - przekonuje naukowiec.