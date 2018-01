Anglia walczy z plastikiem. Fontanny z woda pitną w każdym mieście

Sklepy, kawiarnie i biura będą oferować darmową wodę pitną w specjalnych punktach w każdym dużym mieście i mniejszych miejscowościach w całej Anglii. Zmiany mają wejść w życie do 2021oku.

Przedstawiciele przemysłu wody pitnej w Anglii są zgodni co do tego, że wdrażany projekt może znacznie zmniejszyć zużywanie jednorazowych plastikowych butelek. Pomysł wprowadzenia powszechnego i darmowego dostępu do wody pitnej narodził się dzięki rosnącej świadomości społecznej dotyczącej wpływu plastikowych odpadów na środowisko.