Kot uchodźca z Ukrainy. Dwukrotnie przeżył bombardowanie

Najsmutniejszy kot tej wojny

- Nadal jest przestraszony okolicznościami naszej ucieczki. Dwukrotnie przeżył bombardowanie osiedla w Charkowe, skąd pochodzimy. My już byliśmy spakowani do ucieczki, brakowało tylko Dany, która została wyciągnięta spod gruzów zniszczonego budynku. Nie mogliśmy jej zostawić, to członek rodziny - opowiada WP Swietłana, właścicielka zwierzęcia.