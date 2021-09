Koszyk Dudy. Ile kosztują dziś identyczne zakupy? Kwota rob wrażenie

Za zrobione 3 września zakupy reporter "Faktu" musiał zapłacić aż 46,37 zł, co daje prawie 10 zł różnicy. Co prawda marki oraz gramatura niektórych produktów z obu koszyków różnią się, bo przykładowo Biedronka nie sprzedaje już oleju firmy Fabiola, tylko "Olej wyborny", a chleb krojony waży dziś 500 g zamiast 550 g, jednak nie zmienia to tego, że wzrost cen na przykładzie identycznych zakupów jest wyraźny.