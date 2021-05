"Gazeta Wyborcza" opisuje sierociniec byłego dominikanina z Kamerunu

Przerażający obraz

Opisana na podstawie raportu afrykańska rzeczywistość jest przerażająca. "Dzieci w sierocińcu mają liczne obowiązki. Wstają przed godz. 5 rano, by sprzątać dom. Potem msza święta i wyprawa do szkoły. Same noszą wodę ze studni, piorą ubrania i gotują posiłki - dla siebie i dla psów ojca Godawy. Lekcje odrabiają do późnego wieczora. Jedzą tylko raz dziennie - wieczorem" - czytamy w "Wyborczej".