Koszmarne odkrycie. Policja znalazła na farmie 7 ciał

Do potwornego odkrycia doszło w południowo-wschodniej Australii na jednej z farm w Osmington. Policja znalazła siedem martwych osób z ranami postrzałowymi. Wśród nich było czworo dzieci.



W rozmowie z BBC Aaron Cockman zapewnia: - Nie czuję złości, tylko ogromny smutek przez to, że ich straciłem. Cały czas kocham Petera (byłego teścia przyp. red.). Gdyby nie on, nie miałbym przecież Katriny i dzieci - mówi. - Jeśli tak musiało się stać, to lepiej, że zrobił to właśnie on - tłumaczy.