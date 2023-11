Koszmarna pogoda w Polsce. Marznące opady i gołoledź. Nawet -15 stopni

Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 8 st. C na południowym zachodzie. W północno-wschodniej połowie kraju temperatura maksymalna wystąpi zwykle przed południem, a później stopniowy spadek temperatury o około 2 st. C do 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych, tylko na południu z kierunków zachodnich.