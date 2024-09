Zgwałcił i udusił 84-latkę. Na jaw wychodzą nowe fakty po tragedii

Brutalny gwałt i zabójstwo starszej sąsiadki

Do zabójstwa doszło w 2023 r. Sławomir D. wieczorem 14 maja przyszedł do domu samotnie mieszkającej sąsiadki, 84-letniej Krystyny S. Zaatakował staruszkę, zadał jej co najmniej 53 ciosy ręką, nogą oraz bliżej nieustalonym narzędziem. Następnie zgwałcił kobietę, a potem udusił. Po wszystkim przeszukał dom ofiary i ukradł przedmioty bez większej wartości oraz około 300 zł w gotówce.