Po Borisie przyjdzie Brigitta. Ulewy nawet do 50 litrów na metr kw.

Popada na południu Polski

Prognozuje się, że niż Brigitta przyniesie ulewy do 100 litrów na metr kwadratowy w Alpach. Zahaczy też o południe Polski. W Sudetach i Karpatach oraz na przedgórzu może w nadchodzącym tygodniu spaść do 30-50 litrów na metr kwadratowy. To znacznie mniej, niż przy powodziach.