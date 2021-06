Koszmar właścicieli. "Jestem ofiarą w każdej sekundzie mojego życia"

Pierwsza umowa zapewniała im bezpieczeństwo

Niedługo po telefonie prawnika w mieszkaniu zamieszkał nowy lokator. Mężczyzna podpisał umowę, w której znalazł się zapis, że w sytuacji nie płacenia czynszu umowa może zostać wypowiedziana, a on będzie musiał wyprowadzić się do wskazanego w dokumencie lokalu.Wraz z mężczyzną do mieszkania wprowadziła się również jego ciężarna konkubina.