Koszmar pod Dębicą. Chłopak miał być zgwałcony w opuszczonym internacie

Do makabrycznych zdarzeń doszło we wsi pod Dębicą. Nastolatek miał zostać zwabiony do opuszczonego internatu, tam sterroryzowany i zgwałcony. Na szczęście udało mu się zadzwonić po pomoc.

Koszmar miał miejsce w opuszczonym internacie / Zdj. ilustracyjne Źródło: East News