Koszmar na Śląsku. Kobieta oskarżona o zabicie męża

Podczas przeprowadzanych przez policję oględzin na miejscu zdarzenia, funkcjonariusze natrafili na narzędzie, które posłużyło do popełnienia zbrodni. Był to nóż o długości ostrza wynoszącej 12 centymetrów, który znajdował się w kuchennym zlewozmywaku. Wioletcie S. przyznała się do popełnienia zbrodni, jednak z powodu upojenia alkoholowego nie pamiętała, jak do niej doszło.