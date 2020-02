Koszalin. Nożownik zaatakował mężczyznę. Trwa obława

Koszalin. Trwa obława za nożownikiem, który zaatakował mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło przed godziną 20-tą na ulicy Grottgera w Koszalinie. Jak podaje portal KoszalinInfo.pl, ubrany na czarno mężczyzna podszedł do mieszkańca, który wyszedł na spacer z psem. Nagle napastnik dźgnął go nożem i uciekł.