Koszalin. Nie żyje ks. Kazimierz Bednarski

Osiemnastego czerwca 1980 r. został skierowany do Koszalina, gdzie miał zbudować nowy kościół na Osiedlu Północ. By do tego doszło, 12 sierpnia 1980 r. mianowano go wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, z której 4 listopada 1980 roku została wydzielona nowa parafia pw. Ducha Świętego.