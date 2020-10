Kostrzyn nad Odrą. Wybuch gazu w gospodarstwie domowym

Do wybuchu doszło w niedzielę przed godziną 14.00. Na osiedlu mieszkalnym Warniki eksplodował gaz. Jak informuje "Gazeta Lubuska", na miejscu pojawiły się 7 zastępów strażaków i pogotowie ratunkowe oraz policja.

Z relacji świadków wynika, że eksplozji towarzyszył potężny huk. "To był bardzo głośny huk. Akurat byłem wtedy przy oknie. Najpierw było słychać wybuch, a potem masę kurzu i gruzu. Po chwili zaczął buchać płomień, to prawdopodobnie był palący się gaz" - mówił lokalnemu dziennikowi świadek zdarzenia. Według niego ze środka budynku wybiegły dwie kobiety. "To cud, że przeżyły. Przecież cała połowa domu, w którym były, została zniszczona" - powiedział.