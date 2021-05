Kosmiczny pociąg Elona Muska. Wiemy, kiedy znowu zobaczymy satelity Starlink nad polskim niebem

Wiosna to świetny czas na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Z uwagi na coraz cieplejsze wieczory to też bardzo dobry okres dla miłośników obserwacji nocnego nieba, którzy od początku maja mogą zachwycać się widokiem kosmicznego pociągu Elona Muska. Natomiast dla tych, co przeoczyli sznur satelitów Starlink - jest jeszcze szansa na nadrobienie zaległości.