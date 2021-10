Kosmici istnieją. Autorytet w świecie naukowym zdradził tajemnicę

Co ciekawe, o istnieniu kosmitów miał niemal "wygadać" się Donald Trump, ale istoty pozaziemskie przekonały go, by tego nie robił. Co więcej, kosmici uzyskali od władz Stanów Zjednoczonych i Izraela pozwolenia na przebywanie na Ziemi i przeprowadzania tu doświadczeń naukowych. W zamian mieli m.in. niedopuścić do wybuchu wojny nuklearnej.