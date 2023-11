Kosiniak-Kamysz zapowiada, co się będzie działo po przejęciu władzy

Lider Trzeciej Drogi podkreślił, że kiedy w 2015 r. prezydent Andrzej Duda apelował do rządzącej jeszcze koalicji PO-PSL, po wygranych już przez PiS wyborach, o nie podejmowanie ważnych decyzji przed oddaniem władzy, to on tę prośbę uszanował i jako minister pracy i polityki społecznej nie dokonywał żadnych powołań, ani nie podejmował wieloletnich decyzji.