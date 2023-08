Kosiniak-Kamysz i Hołownia odsłaniają karty

W Trzeciej Drodze na nieco więcej jedynek może liczyć partia Szymona Hołowni. Proporcja to 22 do 19 jedynek na niekorzyść PSL. O powrót do polskiej polityki będzie walczył europoseł PSL Krzysztof Hetman, a o mandat poselski rzecznik ludowców Miłosz Motyka.