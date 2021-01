Kościół przedstawia statystyki pedofilii. 56 proc. ofiar to chłopcy. Największa grupa sprawców to 30-letni księża

"Brak świadomości skali przestępstw"

Raport, który pokazano mediom opierał się o dokumenty opublikowane w marcu 2019 r., czyli 382 zgłoszenia przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych w okresie od 1950 do 2018 r. Aż 198 z ujawnionych przestępstw dotyczyło osób poniżej 15 roku życia, a 184 – osób pomiędzy 15 a 18 rokiem życia. Na prośbę Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp. Wojciecha Polaka pallotyński Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego poddał analizie każde z tych zgłoszeń. Co z niej wynika?

Wśród ofiar księży-pedofili coraz więcej dziewczynek

Okazuje się, że większość skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w Kościele stanowią chłopcy (56 proc.). O ile w zgłoszonych przypadkach wykorzystywania seksualnego popełnionych w latach 1950-1980 dziewczynki nie znalazły się wśród osób pokrzywdzonych, to w latach 1981-1990 stanowiły 23 proc., a w kolejnej dekadzie – 26 proc. wszystkich przypadków. W następnych latach obserwuje się ich skokowy przyrost wśród ofiar księży-pedofili. Od 2001 do 2010 r. dziewczynki stanowiły 48 proc. pokrzywdzonych, a w latach 2011-2018 – niemal dokładnie 50 proc.. Około 1 proc. przypadków dotyczył molestowania dzieci obydwu płci.

Jak w oparciu o te same dane wygląda "statystyczny" sprawca przestępstw? Cechą charakterystyczną całej grupy duchownych molestujących nieletnich jest duże zróżnicowanie pod względem wieku. W momencie rozpoczęcia zarzucanych czynów najmłodsi z nich mieli 23 lata, a najstarsi 77, jednocześnie niemal połowa nie przekroczyła 40 roku życia. Aż 47 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków wykorzystywania seksualnego dotyczyła duchownych 30-latków. Ustalono również, że pomiędzy rokiem popełnienia a zgłoszenia przestępstwa na tle seksualnym występuję swoista "luka czasowa" wynosząca 7,5 roku.

"Nie można wtórnie wiktymizować ofiar"

Jak podczas konferencji podkreślał ks. dr Piotr Odziemczyk, istotne jest aby przy dalszym gromadzeniu statystyk zachowywać pełne poszanowanie dla praw ofiar oraz wrażliwość przy przyjmowaniu zeznań, której w wielu przypadkach - choćby ujawnionych w filmie dokumentalnym braci Sekielskich - zabrakło. - Od osoby wykorzystanej nie można przyjmować żadnej przysięgi, od sprawcy również. Przysięga może być przyjmowana jedynie od świadków zdarzenia i dotyczył obietnicy składania zeznań zgodnych z faktami. Chodzi o to, aby wtórnie nie wiktymizować ofiar - mówił delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej.

Pierwsza w historii kwerenda Kościoła w Polsce dotycząca przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich została opublikowana 14 marca 2019 r. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, w oparciu o dane zebrane przez Sekretariat Episkopatu Polski oraz Sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, przedstawił liczbę zgłoszonych od stycznia 1990 r. do czerwca 2018 r. przypadków wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Zgodnie z rekomendacją delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp. Wojciecha Polaka, podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w październiku 2020 r. biskupi podjęli decyzję o kontynuacji tych badań. Obejmą one okres od połowy 2018 do końca 2020 r. i – tak jak poprzednio – przeprowadzi je Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Te badania odpowiedzą również na pytanie o dynamikę ujawnień przypadków pedofilii.