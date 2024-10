Kościół liczył wiernych. Jest jedno "ale"

I dodaje: - To rodzaj przymuszania wiernych do uczestniczenia w określonych obrzędach, forma presji. Przecież bez tego wszystkiego Kościół powinien widzieć, że idzie złą drogą. Bez liczenia widać, że wplątywanie się w relacje z politykami, chciwość, skandale obyczajowe - to wszystko odstrasza ludzi od Kościoła. Te kwestie, a nie statystyki, powinny dawać do myślenia hierarchom.