"Korytarz życia" zablokowany na autostradzie A4. Policja ma nagranie strażaków

Kilkanaście kilometrów zatoru nie usprawiedliwia blokowania korytarza życia. Tak zachowała się część kierowców po poniedziałkowym wypadku na autostradzie A4. Zostali jednak nagrani i muszą spodziewać się kary.

Materiał trafił już do dolnośląskiej drogówki. - Kierowcom grozi mandat do 500 złotych. Sprawdzamy, czy i kiedy doszło do naruszenia prawa - mówi Wirtualnej Polsce asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy policji we Wrocławiu.