Korwin Piotrowska uderza w opozycję. "To jest tragikomiczne"

"Na kogo głosować? Jak żyć?" – pyta na Facebooku dziennikarka. Znana z ostrego pióra nie oszczędza polityków opozycji, stwierdzając, że jest "w ciemnej d…e".

Karolina Korwin Piotrowska opublikowała emocjonalny post. Już w pierwszym zdaniu tak zwraca się do opozycji: "Jarosław & Mateusz&c o robią z tobą, co chcą i jak chcą, to nie jest zabawne, to jest tragikomiczne". Dalej jest jeszcze ostrzejsza.