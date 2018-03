Korwin-Mikke dał występ w PE. "Wracam walczyć z PiS!"

Janusz Korwin-Mikke w swoim stylu opuszcza Parlament Europejski. Powiedział, że wraca do Polski, by walczyć z PiS-em. Przy okazji zaatakował Fransa Timmermansa.

– Jutro rzucam Parlament Europejski i wracam do Polski walczyć z nadciągającą dyktaturą PiS-u – powiedział Korwin-Mikke, ku uciesze kolegów, którzy zaczęli bić mu brawa. Długo jednak nie trwały, bo polityk zaraz dodał: Wy mi w tym przeszkadzacie. Nie znacie sytuacji w Polsce.

Korwin-Mikke wystrzelił palec w kierunku Timmermansa i stwierdził, że "dzięki niemu PiS dojdzie do większości parlamantarnej". Na tym nie skończył. – To Wy chcieliście demokracji. Gdyby w Niemczech panowało cesarstwo, Adolf Hitler byłby w pałacu cesarskim raz do roku na wystawie akwarelistów – krzyczał. Nim odłożył słuchawki, stwierdził jeszcze, że UE "musi być zniszczona".