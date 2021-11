Koronawirusowa huśtawka. Uczelnie przechodzą na naukę zdalną

- Rekomendowałbym zaszczepienie i normalne funkcjonowanie - stwierdza profesor Włodzimierz Gut. I dodaje, że zachodnie wzory to najlepsze wyjście z impasu. - Nie masz szczepienia, nie pójdziesz na kawę, jak we Francji, albo idziesz na bezpłatny urlop, jak we Włoszech, albo siedzisz w domu, jak w Austrii - mówi ekspert. Nie sądzi jednak, że polski rząd powinien również wytworzyć podobną presję na Polaków. - To nie rząd się szczepi, tylko ludzie - podsumowuje profesor.