Koronawirus. Żółte powiaty - nowe obostrzenia

Polska została podzielona na strefy. Restrykcje wprowadzono w strefie czerwonej i żółtej. "Lista powiatów, w których wracają obostrzenia powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy" - poinformował serwis rządowy.