Koronawirus. Zielona Góra: zabrakło karetki, LPR lądowało na boisku

Koronawirus. W Zielonej Górze doszło do groźnego zdarzenia. Do kobiety, u której podejrzewa się zakażenie COVID-19, nie mogła przyjechać karetka. Do akcji wkroczyło Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które musiało lądować na miejskim boisku.

Koronawirus. Zielona Góra: zabrakło karetki, LPR lądowało na boisku