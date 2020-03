Koronawirus. Zarażony ksiądz odprawiał nabożeństwa, sanepid szuka wiernych

- 13.03.2020 r. uczestniczyły mszy św. w Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach o godz. 7.00 i 17.00 - 13.03.2020 r. uczestniczyły w drodze krzyżowej w Kościele Filialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Majdanie Ruszowskim o godz. 16.00 - 14.03.2020 r. uczestniczyły we mszy św. w Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach o godz. 7.00 - 14.03.2020 r. uczestniczyły w sakramencie spowiedzi św. w Parafii Św. Stanisława w Żdanowie w godz. 8.00-9.00 - 15.03.2020 r. uczestniczyły we mszy św. w Kościele Filialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Majdanie Ruszowskim o godz. 10.00 - 15.03.2020 r. uczestniczyły we mszy św. w Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach o godz. 16.00 - 16.03.2020 r. uczestniczyły we mszy św. w Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach o godz. 7.00 i 17.00 - 17.03.2020 r. uczestniczyły we mszy św. w Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Łabuniach o godz. 7.00 i 17.00