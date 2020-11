Koronawirus. Wyciekła wewnętrzna korespondencja WHO

Światło dzienne ujrzały wiadomości mailowe z Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z których wynika, że koronawirus zaatakował wielu jej ekspertów. Łącznie zakażenie potwierdzono u 65 pracowników centrali organizacji.

Jak informuje agencja Associeted Press zakażeniu SARS-CoV-2 uległo 65 pracowników zlokalizowanej w Genewie centrali Światowej Organizacji Zdrowia. Świadczy o tym korespondencja mailowa, która wyciekła do mediów. Wśród zakażonych znalazł się m. in. członek zespołu kierowniczego dyrektora generalnego WHO, dra Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.

Koronawirus w siedzibie WHO

Większość zakażonych to pracownicy, którzy swoje obowiązki wykonywali zdalnie, ale 32 z nich pojawiało się siedzibie WHO, a 5 pracowało w niej i miało ze sobą kontakt. W centrali Światowej Organizacji Zdrowia pracuje łącznie niemal 2 tysiące ekspertów.

W celu ustalenia jak doszło do zakażenia u pracowników WHO, powołany został specjalny zespół śledczy, który ma przeprowadzić dochodzenie epidemiczne. Jego zadaniem będzie między innymi ustalenie, czy pierwszy kontakt z wirusem miał miejsce w siedzibie organizacji. - według moich informacji, badana grupa stanowi pierwszy dowód na potencjalną transmisję na terenie WHO - powiedział dr Michael Ryan, dyrektor agencji ds. nagłych wypadków przy Światowej Organizacji Zdrowia.

Źródło: Associeted Press