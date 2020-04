Koronawirus. Włoski ekspert WHO: "druga fala epidemii to pewność"

- To więcej niż hipoteza, to pewność - tak o drugiej fali epidemii koronawirusa na jesieni powiedział Walter Ricciardi. Cytowany przez PAP za agencją ANSA przedstawiciel Włoch w Światowej Organizacji Zdrowia i doradca ministerstwa zdrowia w Rzymie zwrócił uwagę na to, że dopóki nie będzie szczepionki, będą nowe fale epidemii.