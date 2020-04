Koronawirus a wakacje 2020. Absurdalne pomysły z Włoch

Wakacje nad morzem to dla Włochów rzecz święta. Jak ma być teraz, podczas nakazu utrzymywania odstępów i noszenia maseczek? Czy koronawirus zniweczy ludziom całą frajdę plażowania? Kreatywność zapisana we włoskim DNA zaczęła kwitnąć.

Niektóre firmy chcą budować boksy z pleksi, odgradzające leżanki na plaży, inni chcą prowadzić tunele do plaży, które byłyby ciągle dezynfekowane. Są to śmiałe, ale nierealistyczne propozycje, bo jedno jest pewne: tak długo, jak nie będzie można się do siebie zbliżyć, nie ma co myśleć o wakacjach na plaży.