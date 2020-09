Koronawirus. Włocławek. Kolejne zakażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól w rozmowie z PAP poinformował o kolejnych pięciu osobach zakażonych koronawirusem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku.

Koronawirus. Włocławek. Szpital ogniskiem zakażeń

Przypomnijmy, że w sobotę z 67 osób poddanych badaniom na obecność koronawirusa zakażenie potwierdzono u 13 pacjentów i 17 pracowników II Oddziału Chorób Wewnętrznych. Jeszcze tego samego wieczora przeprowadzono ewakuację zakażonych pacjentów do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu . Jak poinformowała dyrekcja szpitala, wszyscy pacjenci byli w stanie ciężkim.

Podjęto również decyzję o przetransportowaniu 12 pacjentów z wynikami negatywnymi do innych szpitali ze względu na to, iż przebywały one ponad 48 godzin z osobami zakażonymi.