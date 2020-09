Koronawirus w Polsce. Ognisko zakażeń w szpitalu we Włocławku. Ewakuacja pacjentów

Szpitale obok Domów Opieki Społecznej to miejsca najbardziej narażone na wybuch ogniska koronawirusa. Skutkami takiej sytuacji jest zazwyczaj zamykanie konretnych oddziałów placówki oraz izolacja i ewakuacja zakażonych. Kolejnym przypadkiem szpitala, w którym pojawiło się ognisko SARS-CoV-2 jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku.

Koronawirus w Polsce. Szpital ogniskiem zakażeń

Wśród 3O zakażonych koronawirusem osób 13 to pacjenci, a 17 to pracownicy placówki. Dyrekcja dowiedziała się o zakażeniach w piątek wieczorem, kiedy pojawiły się wyniki 67 testów przeprowadzonych w placówce. Jeszcze tego samego wieczora przeprowadzono ewakuację zakażonych pacjentów do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu. Jak informuje dyrekcja szpitala, wszyscy ci pacjenci są w stanie ciężkim.