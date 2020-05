Koronawirus Włochy. Wakacje 2020. Giuseppe Conte uspokoił rodaków. Włosi wyjadą w tym roku na wakacje

Sytuacja epidemiczna we Włoszech wciąż nie jest łatwa. Co prawda liczba codziennych nowych przypadków nie rośnie, ale i tak rządzących czeka jeszcze dużo działań, by wszystko wróciło do normalności. Włosi obawiają się też o to, gdzie spędzą wakacje. Uspokoił ich premier Giuseppe Conte.