Koronawirus. Włochy: lockdown dobiega końca, część obostrzeń zostanie

Rząd Giuseppe Contego zdecydował się także na powiązanie przynależności danego regionu do strefy epidemicznej pod kątem współczynnika "R" (zakażalności). Jeśli wyniesie on od 1 do 1,25 to dany region zostanie objęty strefą pomarańczową z mniej surowymi obostrzeniami, zaś 1,25-1,50 oznacza nałożenie czerwonych, najostrzejszych ograniczeń.