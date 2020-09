Koronawirus. Władze Moskwy zarządziły dwutygodniowe ferie

"Piątego października w większości moskiewskich szkół miały zacząć się planowane jesienne wakacje. Zwykle trwają one tydzień" - napisał na swoim blogu mer Moskwy . "Na zalecenie lekarzy sanitarnych, biorąc pod uwagę wzrost zachorowań na przeziębienia i wzrost wykrytych zachorowań na COVID-19, zdecydowałem się wydłużyć okres wakacji jesiennych do dwóch tygodni”- wyjaśnił burmistrz.

Sobianin zwrócił się też z prośbą do rodziców, by wytłumaczyli swoim pociechom, że wakacje najlepiej spędzać w domu. Jeśli już z niego wychodzą, to powinny iść na spacer na podwórko lub do parku. Przestrzegał przed odwiedzaniem centrów handlowych i korzystaniem dla zabawy z komunikacji miejskiej.