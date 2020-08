Koronawirus. "Winne okienka" wracają do łask

Pandemia koronawiusa sprawiła, że po latach we Florencji przypomniano sobie o tzw. "winnych okienkach". Są to niewielkie otwory w ścianach budynków, przez które przed wiekami sprzedawano wino. Później o tym sposobie zapomniano, jednak wydarzenia ostatnich miesięcy, związane z epidemią i szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 sprawiły, we Florencji "winne okienka" wróciły do łask.