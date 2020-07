Koronawirus. Wielka Brytania wprowadzi obowiązkowe maseczki w sklepach

Koronawirus. Wielka Brytania przygotowuje się na drugą falę

Premier Boris Johnson przedstawi w piątek plan walki z COVID-19. Jak podaje "Daily Telegraph”, brytyjski rząd zamierza ogłosić m.in. decyzje dotyczące powrotu do pracy. Urzędnicy prowadzą rozmowy z pracodawcami w celu określenia, jakie zasady bezpieczeństwa będą musiały być przestrzegane.

Koronawirus. Wielka Brytania wprowadza obowiązkowe maseczki w sklepach

Co ważne, od 24 lipca w Wielkiej Brytanii, w związku z pandemią koronawirusa zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek w sklepach. Za złamanie zakazu będzie groziła grzywna w wysokości 100 funtów.

Do tej pory taki nakaz obowiązuje w komunikacji miejskiej od połowy czerwca. Póki co, na razie nie ma planów, by zasłaniać twarz również w innych publicznych miejscach.