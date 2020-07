Banksy maluje szczury. Tajemniczy artysta zachęca do noszenia maseczek

Koronawirus. Banksy przypomina o maseczkachw w komunikacji miejskiej

Tajemniczy artysta, Banksy, opublikował na swoim Instagramie filmik, na którym widać, jak ubrany w kombinezon, okulary ochronne i rękawiczki mężczyzna wchodzi do londyńskiego metra wewnątrz wykonuje grafiki.

Banksy i szczury w metrze

Banksy namalował na ścianach wewnątrz wagonu szczury. Każdy z nich nawiązuje do epidemii koronawirusa. Jeden ze szczurów jest zaplątany w maseczkę, inny używa jej jako spadochronu, kolejny ma w łapce płyn do dezynfekcji, a jeszcze inny kicha i rozsiewa zarazki na okno. Dodatkowo Banksy komentuje to następująco: "jeśli nie zakładasz maseczki, nie zrozumiesz".