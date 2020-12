Koronawirus. Wielka Brytania podjęła decyzję ws. szczepionki firmy Pfizer

Koronawirus sprawił, że koncerny farmaceutyczne z całego świata stanęły do wyścigu o stworzenie skutecznej szczepionki. W kolejce do opracowanych szczepień ustawiło się wiele światowych mocarstw. Wielka Brytania ogłosiła właśnie, że dopuściła do użycia na masową skale substancję opracowaną przez amerykański Pfizer.

Koronawirus. Wielka Brytania podjęła decyzję ws. szczepionki firmy Pfizer (PAP)