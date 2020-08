Koronawirus Wielka Brytania. Boris Johnson podjął ważną decyzję. Większe nakłady na służbę zdrowia

W trakcie zimowego sezonu grypowego brytyjska NHS działa na pełnych obrotach. Dlatego doradcy wezwali rząd, by wykorzystał miesiące letnie na to, by przygotować NHS na kolejną falę koronawirusa, co może doprowadzić do dziesiątek tysięcy zakażonych, którzy będą potrzebowali hospitalizacji. Dlatego premier zaplanował inwestycje w oddziały ratunkowe.