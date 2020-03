Koronawirus we Włoszech. Odnotowano prawie 100 nowych zgonów

Władze Włoch poinformowały, że w ciągu doby z powodu koronawirusa na terenie kraju zmarło kolejnych 97 osób. Zwiększyła się także liczba zakażonych. Łącznie chorych na wirusa z Chin jest już 7985 pacjentów.

Najnowszy bilans ofiar koronawirusa we Włoszech opublikowała Obrona Cywilna. Według danych przedstawionych na konferencji prasowej w Rzymie, od niedzieli odnotowano 97 nowych zgonów. Nie żyją 463 osoby.

Wzrosła także liczba chorych, która przez ostatnią noc zwiększyła się o kolejne 1598 potwierdzonych przypadków. Włoskie służby ogłosiły, że do tej pory z koronawirusa udało się wyleczyć 724 osoby.

Wśród zmarłych 1 proc. stanowią ludzie w wieku od 50 do 59 lat. 10 proc. ofiar miało od 60 do 69 lat, a 31 proc. osób chorych na koronawirusa znajdowało się w wieku od 70 do 79 lat. Najwięcej zgonów, bo aż 44 proc. stanowią osoby w grupie wiekowej 80-89 lat.