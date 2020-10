Koronawirus. Wadowice. Wielki koncert papieski to "wydarzenie religijne"

Władze gminy Wadowice oraz TVP są organizatorami całego wydarzenia. Jak informuje Radio ZET koncert dla 300 osób na rynku ma być zaklasyfikowany jako wydarzenie religijne. "Nie ma ograniczeń co do liczby osób" - przekazał małopolski samorząd w rozmowie z reporterem rozgłośni.

Kontrowersyjna instalacja Jana Pawła II. "Ta rzeźba jest koszmarna"

Tuż przed setną rocznicą urodzin Jana Pawła II Konferencja Episkopatu wystosowała list do wszystkich parafii. Duchowni zastanawiali się, co w maju 2020 roku podczas pandemii koronawirusa powiedziałby Karol Wojtyła. Biskupi zacytowali m.in. legendarne słowa. "Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie".