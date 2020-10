Koronawirus. Poznań. Abp Stanisław Gądecki na kwarantannie

Koronawirus w Kościołach. Komentarz rzecznika Episkopatu

Podczas 387. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi omawiali różne problemy w grupach problemowych, poświęconych m. in. strategii wobec pandemii, przemianom kulturowym, obecności Kościoła w sferze społeczno-politycznej czy komunikacji medialnej. Jednak do mediów przebiło się głównie zachowanie duchownych, którzy na moment zapomnieli o rygorach sanitarnych.

W mediach społecznościowych KEP opublikowano fotografię siedzących w zamkniętym pomieszczeniu duchownych, bardzo blisko siebie. Przeważająca większość z nich nie zasłoniła ust i nosa. Biuro prasowe Episkopatu, po serii negatywnych komentarzy, odniosło się do sprawy twierdząc, że zrobiono to tylko do wykonania fotografii. Przeczą temu inne zdjęcia i nagrania z oficjalnego profilu KEP. Na nich duchowni również nie stosują się do rygorów sanitarnych.