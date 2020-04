Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Armia uruchamia prawie 100 mobilnych punktów do testowania

96 mobilnych punktów do wykonywania testów na koronawirusa, obsługiwanych przez 1000 żołnierzy, wyruszy w tym tygodniu w trasę po Wielkiej Brytanii . Każdy z nich ma codziennie wykonać ok. 300 testów w domach opieki społecznej, na posterunkach policji i w strażackich remizach - informuje news.sky.com.

Problem w tym, że domowe testy, to badania, które nie wykrywają koronawirusa, a jedynie odporność na niego. Mogą więc jedynie potwierdzić, że ktoś był zakażony i teraz w jego organizmie znajdują się przeciwciała. Na dodatek, jak informują brytyjskie media , eksperci mają sporo zastrzeżeń do ich rzetelności.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Ponad 20 tys. ofiar śmiertelnych

W liczącej ok. 67 mln mieszkańców Wielkiej Brytanii wykonano do tej pory ok. 640 tys. testów, czyli ok. 9,4 tys. na milion mieszkańców. W ciągu ostatniej doby udało się wykonać 28,7 tys. testów.