Koronawirus w USA. Więcej testów, więcej nowych przypadków. Gubernator Nowego Jorku ostrzega przed działaniem "na ślepo"

Jak wynika z informacji CNN do końca tygodnia co najmniej 31 stanów uruchomi proces znoszenia restrykcji związanych z walką z rozprzestrzenianiem się wirusa. Wielu gubernatorów znajduje się pod ogromną presją społeczną, związaną z rosnącym bezrobociem. Zgodnie z oficjalnymi szacunkami od 21 marca w kolejce po zasiłek dla bezrobotnych ustawiło się 30 milionów Amerykanów.

- Jest tylko jeden sposób, żeby pokonać koronawirusa, musimy trzymać się ustalonych zasad. Oczywiście, że chcemy wszyscy powrotu do normalności ale nie zrobimy tego, dopóki nie dostaniemy twardych dowodów na to, że najgorsze już minęło. To jeszcze nie koniec problemów i nie zamierzamy się spieszyć z ogłoszeniem zwycięstwa. Najpierw musimy mieć absolutną pewność, że pokonaliśmy tę chorobę - stwierdził Cuomo.

Podobnego zdania jest gubernator New Jersey Phil Murphy. Co prawda liczba zgonów w tym stanie spada w ostatnich dniach, to jednak należy do najwyższych w kraju, zaraz po stanie Nowy Jork.