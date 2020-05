Koronawirus w USA. 32 tys. nowych przypadków w ciągu doby

W USA przeprowadzono do tej pory ponad 1,1 mln testów na koronawirusa, które miały wynik pozytywny. W ciągu doby przybyło ok. 32 tys. takich przypadków. Od miesiąca liczba ta oscyluje wokół 30 tys. - podaje RMF 24 za PAP.

Epicentrum epidemii pozostaje stan Nowy Jork, gdzie zmarło łącznie 24 039 osób. Bilans ofiar śmiertelnych w New Jersey wzrósł do 7 538, w Michigan do 3 866, a w Massachusetts do 3 716.